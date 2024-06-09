Полювання на літаки РФ: бригадний генерал назвав головне завдання для F-16 ЗСУ

Не варто сприймати передачу ЗСУ винищувачів F-16 як панацею, каже Сергій Голубцов.

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У ЗСУ назвали пріоритетне завдання для F-16 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов прокоментував ситуацію навколо передачі Україні літаків F-16.

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода, не варто сприймати передачу ЗСУ винищувачів F-16 як панацею.

"Ми прекрасно розуміємо, що одним літаком завоювати перевагу в повітрі буде важко. Це буде комплекс, поряд із використанням і засобів РЕБ, і радіотехнічних засобів виявлення", - упевнений український воєначальник.

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Він пояснив, що також у комплексі передбачається використання систем ППО Patriot.

"Якщо це все в комплексі використовувати, обізнаність льотчика в повітрі про наземну і повітряну обстановку завдяки Link 16 [військова мережа обміну інформацією фактично в режимі реального часу], завдяки обміну інформацією між наземними і повітряними пунктами, я думаю, нам вдасться, по-перше, відігнати подалі від лінії бойового зіткнення ті літаки, які скидають КАБи. Це може бути. Вони підходять занадто близько і будуть у зоні ураження", - уточнив співрозмовник.

За його словами, якщо вдасться "розбратися" з цими літаками, то наступним етапом буде "полювання за літаками прикриття" - Су-35.

"Якщо вдасться їх відігнати хоча б ще на 30-50 км подалі, це можна буде вважати вже моментом перелому і завоюванням, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі", - додав Голубцов.

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/ Инфографика: Главред

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