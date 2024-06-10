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"Летить неймовірна кількість": в ЗСУ розповіли про нову загрозу на Донеччині

Анна Косик
10 червня 2024, 11:13
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Ворог не припиняє постійні штурми українських позицій у Донецькій області, при цьому тепер у противника помітили збільшення певних засобів.
Армия на танках, FPV - дрон
На Донецькому напрямку окупаційна армія створює нові загрози для ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: flickr

Російські окупаційні війська на Покровському напрямку оснащують усі свої штурмові групи засобами радіоелектронної боротьби, що одразу з'являються на позиціях, куди ворогу вдається дістатись, розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

В ефірі Еспресо він зазначив, що наразі цей напрямок залишається однією із найгарячіших точок фронту. Окупанти не припиняють спроб пробити українську лінію оборони, однак безрезультатно.

"Підрозділи бригади тримають оборону у визначеній смузі, знищуючи кожного дня велику кількість окупантів та всього того, з чим вони йдуть на штурми. За минулу добу були знищені ворожий танк Т-72, а ще один пошкоджений, також антени МТ-ЛБ, безпілотні комплекси", - резюмував боєць 59-ї Окремої мотопіхотної бригади.

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Цехоцький підкреслив, що велику кількість FPV-дронів противника вдається знищувати нашою РЕБ, однак їх летить неймовірна кількість і це створює нову велику загрозу на позиціях для українських військових.

"Ворог постійно вкладає нові сили, оновлює свої підрозділи. В атаку йдуть малі штурмові групи, які добре оснащені, озброєні. Абсолютно всі ці групи мають засоби РЕБ, які вони виставляють на позиції, куди добираються або намагаються добратися. Тому не треба вважати ворога некомпетентним або недоукомплектованим. Відповідно, нам треба удосконалювати свої засоби РЕБ", - розповів він.

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Ситуація на "гарячих" ділянках фронту - що відомо

Нещодавно стало відомо, що російські війська посилили наступ на Часів Яр. Ворог намагається оточити місто і йде у прямимі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки.
Раніше в НГУ розповіли, що російські окупаційні війська намагаються накопичувати сили на Лиманському напрямку та змінюють тактику штурмових дій.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресор знову хоче йти у наступ, однак наявних російських резервів чисельністю 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках.
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