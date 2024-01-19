Бої за Авдіївку: Сили оборони стрімко знищують бронетехніку окупантів - ISW

За три дні окупанти втратили 41 одиницю бронетехніки.

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На Авдіївському напрямку тривають бої / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

На Авдіївському напрямку українські захисники активно знищують ворожу бронетехніку, якою росіяни підтримують піхоту. За три дні окупанти втратили 41 одиницю техніки. Про це йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки. На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського (на північний захід від Авдіївки), пишуть експерти ISW.

Командувач Таврійською групою українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив 18 січня, що російські війська, ймовірно, на Авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти, і що ця тактика призвела до того, що російські війська втратили 41 одиницю бронетехніки, зокрема 17 танків, за останні три дні.

відео дня

Представник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська зазвичай використовують один або два танки, кілька бронетранспортерів і МТ-ЛБ (гусеничні бойові броньовані машини) для перевезення піхоти перед швидким відходом, після чого українські війська завдають ударів по бронетехніці.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Степового, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході Авдіївки; на захід від Авдіївки біля північного та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Бої за Авдіївку

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська на даний момент не здатні оточити Авдіївку.

Російські окупаційні війська намагаються перерізати дороги, які ведуть в Авдіївку для того, щоб оточити місто і залишити Сили оборони України на цьому напрямку без належного постачання. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Авдіївка втратила свою важливість для російської армії. Він додає, що значення міста для російського військово-політичного командування є суто політичним.

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