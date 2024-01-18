Росіяни зібрали 160 тисяч солдатів: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Авдіївки

В ЗСУ зазначили, що російські війська знову почали активно застосовувати бронетехніку для прориву оборони української армії на Авдіївському напрямку.

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Росіяни почали наступ із застосуванням великої кількості техніки / Колаж Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 22 окрема механізована бригада

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються в районі Авдіївки. Російські окупаційні війська знову активно використовують бронетехніку для підтримки та висадки піхоти, але на даний момент вони не здатні оточити Авдіївку. Про це ефірі телемарафону повідомив речник обʼєднаного прес центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Зазвичай це 2 танки і декілька БТРів, БМП на яких розміщується піхота. Майже завжди танки знищуються, дуже рідко вони можуть відходити, а БТР і БМП висаджують піхоту і самі намагаються втекти", — розповів Штупун.

Він додав, що за останні три дні ворог втратив загалом 41 одиницю бронетехніки на Таврійському напрямку, включаючи 17 танків. Окупанти продовжують здійснювати авіаудари, кількість яких за останній тиждень не зменшувалась нижче 20 на добу, з вчорашнього дня зафіксовано 41 випадок, а сьогодні вже були випадки застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) в районі Авдіївки.

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Речник також вказує на те, що ворог активно використовує крупнокаліберну артилерію та засоби радіоелектронної боротьби проти наших безпілотників. Наразі ворог не здатен оточити Авдіївку, проте він продовжує намагатися це зробити.

Він зазначив, що ворог і далі хоче оточити Авдіївку.

"Прогнозів не хочу давати, але наразі в нього нічого невиходить", - зазначив Штупун.

Також Олександр Штупун повідомив, що зараз на Авдіївському напрямку перебуває близько 40 тисяч ворожих військ, а загалом на Таврійському напрямку - понад 160 тисяч російських військових.

Він також відзначив, що за останній тиждень дуже мало російських військових здавалися в полон. Крім того, він додав, що бувають випадки коли окупанти самі себе пристрілюють.

"Коли в тобі, вибачте, 10 дірок від наших боєприпасів, то, зазвичай, вони, щоб не терпіти біль, стріляються", - розповів Шуптун.

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