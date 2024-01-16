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"Акцент ставив Путін": війська РФ провалили план захоплення Авдіївки - Тимочко

Руслана Заклінська
16 січня 2024, 08:34
Росіяни намагаються наступати по всій лінії фронту з надією, що можливо десь вдасться просунутись.
'Акцент ставив Путін': війська РФ провалили план захоплення Авдіївки - Тимочко
Окупанти провалили початковий план у районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 22 окрема механізована бригада

Авдіївка не є стратегічно важливим військовим об'єктом для російської армії, але залишається об'єктом політичного інтересу. Окупанти провалили початковий план у районі Авдіївки, тому вони вимушені реагувати ситуацію, що змінюється навколо міста. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі програми "Лінія фронту".

"Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії з урахуванням втрат у політичну площину, оскільки на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив Путін", - сказав Тимочко.

Він підкреслив, що Авдіївка не знаходиться під окупацією і найближчим часом агресорам не вдасться захопити місто, але їхні штурмові дії тривають. За його словами, росіяни намагаються атакувати по всій лінії фронту, тому важко визначити головний та відволікаючий напрямки.

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"Щодо всієї дуги навколо Авдіївки, то там безперервно відбуваються штурм і атаки по всій лінії й гадати що для росіян є важливим і головним напрямком, а який відволікаючий, невідомо. Думаю, росіяни намагаються йти на всій лінії з урахуванням можливо десь вдасться", - додав він.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, російська армія готується до відновлення наступальних дій поблизу Авдіївки. Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що хоча окупанти програли битву за місто у 2023 році, вони намагаються накопичити сили та засоби для нових наступів.

Як повідомляв Главред, понад три місяці український гарнізон утримує позиції в Авдіївці, незважаючи на тиск росіян. Військовий експерт Роман Світан вважає напрямок важливим і наголошує, що ЗСУ не залишать Авдіївку, оскільки потім її доведеться повертати з більшими втратами.

Також після новорічних свят ворог знизив активність, але швидко відновив наступальні дії. Окупанти активно діють біля Степового та намагаються прорвати лінію оборони, щоб потрапити до Авдіївки через промислову зону.

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