Бої спалахнуть з новою силою: британський розвідник назвав три головні напрямки

Є три райони, де в разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої, попередив Філіп Інгрем.

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Новий етап війни між Росією та Україною не зможе початися навесні. Причина - погодні умови, адже в цей період грунт занадто м'який.

"Наступний етап війни не може відбутися, якщо грунт занадто м'який. Ранньою весною занадто болотисто", - заявив колишній високопоставлений офіцер британської розвідки Філіп Інгрем в інтерв'ю Sky News.

Разом з тим він вважає, що є три райони, де в разі достатнього зміцнення місцевості будуть зосереджені бої.

Де чекати нових бойових зіткнень:

Запорізький напрямок:

район Кремінної;

Бахмутський напрямок.

Інгрем також попередив про логістичну та навчальну проблему інтеграції танків, отриманих із західних країн.

Експерт додав, що підготовка екіпажу танка, як правило, займає близько 20 тижнів, але українським військам знадобиться набагато менше часу.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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