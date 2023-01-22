Крах Путіна і провал наступу РФ: в ГУР назвали ключовий період у війні

Якщо великий наступ окупантів провалиться, це стане крахом РФ, підкреслив Вадим Скібіцький.

У ГУР назвали ключовий період у війні / сайт Кремля , armyinform.com.ua

Залежно від результатів запланованого РФ на весну і початок літа наступу, буде залежати результат війни, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна", - підкреслив він в інтерв'ю в інтерв'ю Delfi.

При цьому представник ГУР назвав малоймовірним новий напад росіян на Київ з Білорусі.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", — не виключив він.

У той же час відповідаючи на питання про ймовірність завершення війни в 2023 році, представник розвідки порекомендував "не заглядати так далеко".

"Ми повинні пройти перший етап - весну і початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується", — додав Скібіцький.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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