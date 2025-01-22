Бої за важливий населений пункт у трьох областей: у ЗСУ розкрили деталі

У районі Великої Новосілки точаться дуже важкі бої, можливі різні сценарії.

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Загрози оточення Великої Новосілки поки що немає - Хортиця / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Головне із заяви Хортиці:

Загрози оточення Великої Новосілки поки що немає

Точаться дуже важкі бої

Ситуація може змінюватися в будь-який бік

Сили оборони України ведуть із російськими окупантами важкі бої за населений пункт Велика Новосілка Донецької області. Поки що ризику оточення немає, проте можливі різні сценарії. Про це заявив представник Оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов.

В ефірі Суспільне він розповів про те, що загрози оточення поки що немає.

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"Загрози оточення там немає, тому що в разі цього там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення", - каже Трегубов.

Також він додав: у районі Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку ситуація залишається складною.

"Дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації в будь-який бік", - сказав представник Хортиці.

Віктор Трегубов підкреслив, що командування Сил оборони тримає ситуацію у Великій Новосілці на контролі і розглядає різні сценарії.

Бої за Велику Новосілку - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, 8 січня журналісти Української правди з посиланням на свої джерела заявляли, що росіяни готують штурм Великої Новосілки. Очікувалися атаки на населений пункт з півдня і південного заходу. З осені минулого року селище фактично в напівоточенні.

Аналітики DeepState 17 січня передавали, що війська РФ намагаються оточити Велику Новосілку.

Бої за Велику Новосілку фактично почалися, сказав 18 січня боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Він закликав вивести з населеного пункту українських військових.

Війська РФ посилюють тиск на Велику Новосілку, зазначили в розвідці Великої Британії. Аналітики нагадали, що окупанти намагалися захопити населений пункт ще влітку 2022 року, а Сили оборони відкинули їх на південь 2023 року. Ворог активізував просування в напрямку Великої Новосілки після окупації Вугледара і Курахового.

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Що відомо про Велику Новосілку? Велика Новосілка - селище міського типу у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Великоновосілківської селищної громади. Населений пункт фактично зруйнований унаслідок повномасштабної війни Росії проти України. До грудня 2024 року з населеного пункту виїхало 95% населення, пише Вікіпедія.

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