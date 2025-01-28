Ворог пригальмував: ЗСУ завдали РФ великих втрат на ключовому напрямку - Братчук

Спроби наступу армії РФ закінчились втратою великої кількості живої сили та техніки.

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Покровський напрямок став смертельним для багатьох окупантів / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

Ворог змушений задіювати стратегічні резерви

ЗСУ максимально знищують ворожий ресурс

Дані Генштабу про втрати ворога менші за реальні

Сили оборони України пригальмували наступ окупаційної армії країни-агресорки Росії на східному фронті. Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ворог змушений застосовувати стратегічні резерви, які командування РФ планувало використовувати для виконання завдань "після Покровська".

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Покровськ / Інфографіка: Главред

Причиною цього є великі втрати противника. Особливо багато живої сили та техніки армія РФ втратила під час наступу на місто Покровськ, що в Донецькій області.

"Основні боєздатні частини Російської Федерації зосереджено саме цьому напрямку. Треба віддати належне нашим Силам оборони, попри те, що ми проводимо вже понад рік, нагадаю, стратегічну оборонну операцію, вдається максимально знищувати ворожий ресурс. Це стосується, зокрема, і Покровського напрямку. Ворог сьогодні змушений задіяти ті резерви, які були зібрані в нього, скажімо так, для виконання трошки інших завдань, тобто після просування на рівні Покровська рухатися далі іншими локаціями. Тоді ці стратегічні резерви ворог і планував задіяти", - зауважив він.

При цьому Братчук запевняє, що у Генштабі ЗСУ подають статистику втрат ворога дещо викривлено - насправді ворог втрачає більше живої сили, адже кожен квадратний кілометр української землі дається противнику "вартістю" десь півтори російської роти.

"Це величезні втрати. Таких втрат не було навіть на багатьох локаціях часів Другої світової війни", - додав він.

Наступ армії РФ на Покровському напрямку - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, російські окупаційні війська захопили село Нововасилівка Покровського району Донецької області. Населений пункт зараз перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Раніше також в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що російські окупанти прагнуть обійти Покровськ не для того, щоб просунутися до Дніпропетровщини, а для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Нагадаємо, головною логістичною артерією на Покровському напрямку на Донеччині є дорога "Покровськ - Павлоград" - саме на неї хочуть вийти окупанти. Якщо ворог досягне успіху, це погіршить ситуацію для Сил оборони.

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Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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