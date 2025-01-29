Окупанти здійснили безглуздий прорив: лінія фронту скоротилася - Лакійчук

Метою окупантів у битві за Велику Новосілку була не стратегічна вигода.

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Окупанти повернулися у Велику Новосілку за повторною окупацією / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр, скрін з DeepState

Що повідомив Лакійчук:

Армія РФ скоротила лінію фронту на Донеччині

Ворог відбив селище з метою помсти, а не досягнення стратегічного успіху

29 січня аналітики DeepState повідомили про захоплення армією країни-агресорки Росії населеного пункту Велика Новосілка, що у Донецькій області. Однак окупація цього селища не надала ворогу стратегічної переваги.

Про це 24 каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. За його словами ворог скоротив лінію фронту і убезпечив свої сили від південного флангу, але дії росіян є безглуздими.

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Метою захоплення ворогом Великої Новосілки, на думку Лакійчука, була помста українським силам, які відвоювали населений пункт у 2023 році під час контрнаступу.

"Хоча й ми не змогли досягти стратегічного успіху, але для росіян це стало болючим ударом", - зауважив він.

Окупація Великої Новосілки - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з картами DeepState, опублікованими 29 січня, російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка і просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області.

Напередодні військовий експерт Павло Нарожний попереджав, що такий сценарій можливий через те, що Україні було непросто утримувати Велику Новосілку, адже противник тиснув на фланги та створював загрозу лініям постачання.

Згодом у 110-й окремій механізованій бригаді повідомили, що аби росіянам просуватися далі з Великої Новосілки на Донеччині, їм треба докласти досить багато зусиль, адже там у них немає плацдарму.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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