Росія пробує просуватися, "але": Зеленський дав оцінку "харківському" наступу РФ

Відомо, що у РФ є частковий успіх у Харківській області, однак Генштаб посилив українське військо підмогою.

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ЗС РФ прорвали оборону у Харківській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 43 окрема механізована бригада

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 14 травня, підтвердив, що Росія намагається просуватися на Донецькому і Харківському напрямку, але якісь висновки "ще рано робити".

За словами президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз перебуває у зоні бойових дій та доповідає йому про оперативну обстановку на фронті.

"Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях", - сказав глава держави.

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Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована, наголосив Зеленський.

"Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - відповів Зеленський.

Наступ Росії 2024 року - бої в Харківській області

10 травня РФ прорвала оборону ЗСУ у Харківській області. Аналітиками та військовими спостерігається просування окупантів углиб "сірої зони". Зокрема повідомлялося вже про бої з ЗС РФ на підході до Вовчанська (міста за 4 км від кордону з Росією).

У відповідь Україна посилила угруповання військ, що відбиваються, потім військові перейшли до контрударів.

Паралельно РФ посилила удари по Харкову. Так, 14 травня бомби росіян влучили по житловому кварталу у центрі міста. За останніми даними, постраждали 20 людей, троє з них - діти.

Також в Україні не виключають інтенсифікацію боїв у Сумській області. У зв'язку з цим місцева влада оголосила евакуацію цивільних із прикордонних сіл.

Експерти погоджуються, що РФ таким чином хоче відтягнути ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже більше місяця настає на Донецькому напрямі).

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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