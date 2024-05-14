Ситуація в Вовчанську критична: в МВА розповіли про вуличні бої, місто зруйноване

У Вовчанській МВА повідомили про критичну ситуацію в місті внаслідок безперервних російських обстрілів, на околиях міста тривають вуличні бої.

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Ситуація у Вовчанську катастрофічна - бої йдуть на околицях міста / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deeptatemap, скріншот із відео Sky news

Російські окупанти продовжують завдавати потужних ударів по місту Вовчанськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак місто майже зруйноване, окупанти намагаються зав'язати вуличні бої на околицях населеного пункту. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

"Ситуація на сьогодні така ж важка і критична, як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій", – зазначив посадовець.

Гамбарашвілі зауважив, що боєзіткнення на околицях міста майже не припиняються. Крім того, ворог безперервно атакує місто із застосуванням різних типів озброєння, що призвело до катастрофічної ситуації у Вовчанську.

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"Тому ситуація вкрай важка. Щодо мешканців міста, ми проводимо евакуацію населення. Більшість людей самостійно виїхали на своєму автотранспорті. Зараз ми займаємося тим населенням, яке не має змоги самостійно виїхати", – підкреслив очільник Вовчанської МВА.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаючись просунутись на Харківщині, посилили обстріли міста Вовчанськ, що знаходиться біля кордону з Російською Федерацією. Вони перетворюють Вовчанськ на Бахмут, руйнуючи все на своєму шляху. Про це заявив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Російські війська, ймовірно, найближчими днями збільшать інтенсивність бойових дій на кордоні Сумської та Чернігівської областей, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що ворог підготував близько 50 тисяч військових для масштабного наступу на Харківщині.

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