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"Триває зачистка": в ЗСУ відреагували на "захід" окупантів до Вовчанська

Юрій Берендій
14 травня 2024, 18:28
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В ЗСУ зазначили, що українські військові в районі Вовчанська отримали необхідне підкріплення і проводять зачистку околиць міста від окупантів.
'Триває зачистка': в ЗСУ відреагували на 'захід' окупантів до Вовчанська
В ЗСУ розповіли про зачистку околиць Вовчанська / Колаж Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти не змогли прорватись до Вовчанська Харківської області. Інформація про захід ворога до населеного пункту не відповідає дійсності. Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, лише частини російських бойових груп могли просуватись околицями міста по зелених насадженнях. Волошин наголосив, що саме через це Сили оборони наразі проводять зачистку. околиць Вовчанська.

"Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити – їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розоередитись і позабігати десь по зелених насадженнях", – заявив він.

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Згодом в ефірі телемарафону він спростував інформацію про присутність росіян на території м'ясокомбінату у Вовчанську Харківської області, зазначивши, що це офіційно не підтверджено.

"Усі бої тривають поблизу міста, і якраз місто обстрілюють. Тобто інформація щодо присутності окупантів офіційно не підтверджена не була. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і поширює недостовірну інформацію", - сказав речник.

Крім того, він зазначив, що план ворога полягає в тому, щоб посіяти в суспільстві невпевненість та паніку через новий російській наступ на Харківщині. Однак, Волошин додав, що на Харківський напрямок вже прибуло підкріплення для стабілізації ситуації.

"На даний час ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники отримують підкріплення і стабілізують обстановку в тому чи іншому напрямку. А в інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу", - підсумував він.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються зав'язати вуличні бої на околицях Вочанська. Внаслідок ворожтих атак із застосуванням різних типів озброєнння місто майже знищене, повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Водночас, за даними британської розвідки, росіяни розпочали наступальні дії на півночі Харківської області з метою роззосередження українських військ на різні напрямки фронту. Крім того, зазначається, що російські окупанти не змодуть наявними силами захопити Харків, однак ціллю ворога є місто Вовчанськ.

Заступник спікера Держдепу США Ведант Пател зазначив, що російські окупаційні війська, які намагаються просуватися в Харківській області, не зможуть досягти значних успіхів у цьому районі.

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