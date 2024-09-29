Бої на Донбасі: чи може РФ ввести ліміти на боєприпаси після ударів по складах

Влітку 2023 року у росіян були серйозні ліміти на боєприпаси, про що говорив навіть Путін.

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Бої на Донбасі / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп припустив, чи вплинуть удари по російських військових арсеналах на зниження темпів наступальних операцій на Донбасі.

За його словами, якщо противник ввів ліміти на витрати боєприпасів і став набагато менше стріляти там, де тривають основні бойові дії, тоді можна говорити, що удари по російських арсеналах справді справили потрібний вплив.

"Але чи бачимо ми це? Питання потрібно ставити українським військовим. Я припускаю, що російське командування буде готове ввести ліміти на другорядних ділянках фронту, але зробить усе, щоб не постраждали головні ділянки фронту. І не здивуюся, якщо росіяни зараз, щоб домогтися успіхів, витратять велику кількість снарядів, унаслідок чого приблизно за 3 місяці зіткнуться із серйозними проблемами. Виключати цього не можна", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Військовий оглядач підкреслив, що якби було знищено дуже багато снарядів, у росіян не було б іншого виходу, окрім як ввести ліміт.

"До слова, влітку 2023 року у них були серйозні ліміти на боєприпаси, про що говорив навіть Путін. Щоб цього домогтися, потрібно використовувати системний підхід і вражати цілі противника. Безсумнівно, такі дії дадуть результат. Але зараз робити висновки ще рано", - додав Шарп.

Дивіться відео, в якому Давид Шарп розповів, що чекає на Росію, якщо Україна зможе бити по ній Storm Shadow і ATACMS:

Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Удари по складах РФ - що відомо

Нагадаємо, 29 вересня у Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка пролунали вибухи.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що у Волгоградській області країни-агресорки Росії був атакований склад з російською зброєю. Зокрема, там могли зберігати іранські балістичні ракети.

Крім того, нещодавно ЗСУ атакували 107-й і 23-й арсенали Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області, а також "Тихорецьк" у Краснодарському краї.

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