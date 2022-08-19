"Бойові кролики риють тунелі до Білорусі": на Волині тероборонці відкрили господарство на позиціях

На Волині тероборонці відкрили господарство на позиціях / скріншот з відео

Бійці Волинської тероборони облаштували свої позиції як повноцінні господарі - засіяли газон, посадили квіти, виклали дерев'яну доріжку, налагодили подачу і нагрівання води, а також зробили тренажерний зал і розводять кроликів. Про це йдеться в репортажі порталу Суспільне.

"Готуємо зараз свинину, болгарський перець, помідори, цибулька. Це так можна сказати власний рецепт. Кожен по-своєму облаштовується, створює затишок, якщо є умови. Я думаю, у всіх підрозділах так, тому що ми такі є, ми – українці", – говорить тероборонець Андрій.

Крім того, тероборонці облаштували місце для тренувань. У тренажерному залі під відкритим небом найчастіше займається спортом офіцер-психолог Олег (позивний "Маленький Біллі").

"Займався рукопашним боєм, тобто рівень чемпіонатів України та області. Зараз складно підтримувати бойову підготовку на тому рівні, на якому вона була, але хто хоче, той знайде час", ‒ розповів боєць.

Також бійці активно розводять кроликів, нутрій та свиней. Для тварин обладнали спеціальні бліндажі.

"Запрограмовані як треба, бойові кролики. Командир поставив бойове завдання потроху виховувати біологічну зброю. Потроху риють тунелі, скоро будуть в Білорусі", - іронізують терроборонівці.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.

До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

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