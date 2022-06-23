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Батько та син разом луплять по позиціях окупантів із "Гвоздики": один заряджає, інший - наводить

23 червня 2022, 11:20

Чоловіки пішли у військкомат 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну.

отец и сын воюют против РФ
Батько та син пліч-о-пліч воюють проти РФ / Скриншот

На фронті пліч-о-пліч воюють батько Юрій та син Олександр у складі 61-ї окремої піхотної бригади. Вони разом обслуговують одну самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика" - один наводить гаубицю, інший заряджає. Про це повідомляє Український свідок.

Батько та син разом пішла у військкомат у день, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення - 24 лютого.

"Попросили про це (воювати разом - Главред) у військкоматі. Для того, щоб допомагати і прикривати спини один одному", - сказав батько.

отец и сын воюют против РФ
Батько та син пліч-о-пліч воюють проти РФ / Скриншот

Мати Олександра проживає в окупованому Криму. Чоловіки з нею зв'язок не підтримують. У родині чоловіка чекають на поповнення, його дівчинка очікує двійнят.

"Дихаю рівно, кажу собі, що все буде добре", – каже Олександр.

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Раніше Главред розповідав історію про загиблого пілота Степана Тарабалку. Він втратив життя у повітряному бою з російськими окупантами 13 березня у 29-річному віці. Пілот віддав справі свого життя 10 років. Після його загибелі мама Степана почала займатися волонтерством, а також працює над створенням центру оздоровлення для військових і їхніх сімей.

Нагадаємо, величезна кількість українців встали на захист рідної землі від російських окупантів. Раніше повідомлялося, що на фронт разом воювати пішли батько і син Болотови – обидва Василі. Батьку 64 роки.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
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