Боєць ЗСУ зі скибочкою кавуна яскраво відповів, коли буде звільнений Херсон

У ЗСУ яскраво відповіли, коли буде звільнений Херсон / скріншот

Український військовий розповів про ситуацію на Херсонщина і недвозначно натякнув, що вже скоро слід чекати радісних новин.

Начальник прес-служби 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Олег Зелінський в ефір телемарафону яскравим жестом дав вичерпну відповідь на питання, коли ж буде звільнений Херсон від російських окупантів - він надкусив кавун у прямому ефірі.

Зелінський сказав, що був готовий до цього питання і знав, що його обов'язково зададуть. Ні для кого не секрет, що Херсонщина в українців асоціюється саме з кавунами. Тому він взяв скибочку стиглого Херсонського кавуна і відкусив його в прямому ефірі.

Військовий відповів, Коли буде звільнений Херсон / скріншот

"Але ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. Дочекайтеся інформації від Генерального штабу. Вам все повідомлять, все розкажуть і все буде Україна", - зазначив військовий.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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