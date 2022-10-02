ЗСУ пішли вперед: підірвано штаб РФ у Бериславі, знищено окупантів у Херсоні

Знищено російський склад у Бериславі / Фото УНІАН

У Бериславі Херсонської області 1 жовтня було знищено будівлю поліції, де знаходився штаб російських окупантів.

"Окупанти зараз починають розселятися і в лікарнях, і в будівлях людей, тому що розселятися в адміністративних будівлях вони вже вважають для себе небезпечним. Вчора якраз в Бериславі було знищено будівлю поліції, там, де перебували окупанти, і під завалами багато рашистів залишилося. Тому вони зараз починають лютувати і розселятися якраз більше по приватному сектору", — розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

У свою чергу радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що Збройні сили України активізували дії зі звільнення Херсонської області.

"З учорашнього вечора надходить вже підтверджена інформація про активізацію наших військ у бік Херсона та області. Безпосередньо це відбивається і на самому місті Херсоні. Є вже підтверджена інформація щодо ураження техніки і живої сили противника в місті. Також надходить інформація про те, що один із заступників колаборанта Сальдо був ліквідований", - підкреслив він в ефірі телеканалу Еспресо.

Радник міського голови зазначив, що противник привів у повну бойову готовність окремі військові частини в окупованому Криму.

"З самого ранку надходить досить позитивна інформація про роботу наших Збройних сил. Зараз чекаємо підтвердження від Генерального штабу. Також підтверджена інформація від Генерального штабу, що ворог активізувався в окупованому Криму. Це підтверджує, що Збройні сили України пішли вперед в Херсонській області", – додав Головня.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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