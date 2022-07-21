Боєць ЗСУ майже впритул "підсмажив" з Javelin російський танк

Захисник України майже впритул знищив російський танк із Javelin / Фото УНІАН

Боєць Збройних сил України знищив ворожий танк майже впритул. Удар був нанесений захисником України з американського протитанкового комплексу Javelin.

Точний постріл був зроблений військовослужбовцем 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. Кадри опублікували на офіційній Facebook- сторінці ОМБр.

На відео видно, як на місці удару російський танк спалахує і довго горить.

Водночас інший танк окупантів намагався на високій швидкості втекти з місця ураження. Сам удар ракети вдалося зафіксувати з повітря.

Як повідомляв Главред, ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за день виконали понад 200 вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Також захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-С, безпілотний літальний апарат Елерон.

Раніше захисники України завдали точних ударів по російським окупантам у двох районах Миколаївської області. Внаслідок роботи українських бійців був знищений склад боєприпасів окупантів, а також їхній пункт управління.

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