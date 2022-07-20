Біля Каховської ГЕС ЗСУ знищили новітню російську систему для приглушення безпілотників

Реппелент-1 глушив українські БПЛА в радіусі 30-35 км / Фото defence-ua.com

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області біля шлюзу Каховської ГЕС був знищений російський комплекс РЕБ Репелент-1, основним призначенням якого була боротьба з БПЛА в радіусі 30-35 км.

Комплекс знищили понеділок, 18 липня. Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Біля шлюзу Каховської ГЕС вчора була знищена ворожа станція радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликана виводити з ладу українські безпілотники", – йдеться у повідомленні.

Це вже третій подібний комплекс, знищений з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перший був знищений 1 травня на острові Зміїний, а другий – на початку червня поблизу окупованого Херсона.

Біля Каховської ГЕС знищено комплекс РЕБ Репелент-1

Довідка: Реппелент-1 - це комплекс, призначений для радіоелектронної розвідки безпілотників за сигналами радіоелектронних засобів і придушення їхніх систем управління. Фактично це система, покликана виводити з ладу ворожі безпілотники. Конкретно цей комплекс здатний глушити безпілотники в радіусі 30-35 км. Розробка російського комплексу Репелент-1 завершилася в 2016 році, а про його використання окупантами в Україні стало відомо в 2018 році.

Як повідомляв Главред, бійці Збройних сил України збили російський винищувач в районі Нової Каховки Херсонської області. Імовірно був знищений Су-35.

18 липня у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині відбулися вибухи на складах боєприпасів окупантів. Після "прильотів" там почалася детонація. Відео "феєрверків" з'явилися в соціальних мережах.

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