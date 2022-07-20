Вигоріла вщент: ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФ

ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФ/ russianarms.ru, Telegram Братчук

Українські військові під час удару по окупантах у Лазурному в Херсонській області знищили сучасний російський комплекс ППО "Підліт".

Радіолокаційна станція такого комплексу вистежувала повітряні цілі й передавала цю інформацію для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 для нанесення ударів. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram.

"Під час удару по Лазурному ЗСУ знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію (РЛС). Це 48Я6-К1 "Підліт" – твердотільна трикоординатна станція радіолокації з ФАР кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці", – написав Братчук.

Він зазначив, що такі РЛС почали постачатися у російські війська протиповітряної оборони у 2015 році. На сьогодні вони як найбільш "сучасні", так і найменш поширені РЛС, наголосив Братчук.

"ЗСУ продовжують відпрацьовувати об'єкти ППО РОА (російської окупаційної армії – ред.). Але найцікавіше те, що знищили її в Херсонській області, більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ", – додав він.

Знищена 48Я6-К1 "Підліт"/ Telegram Братчук

Раніше повідомлялося, що українські військові 19 липня під час повітряного бою на півдні збили російськи літак Су-35. Загалом за добу, 19 липня, ворожі війська на півдні втратили 41 окупанта і 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

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