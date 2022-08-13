Дика історія з РФ: батьки російського солдата поховали чуже тіло заради "гробових"

Заради гробових батьки солдатів РФ ховають чужих дітей / генштаб ЗСУ

У Росії батьки одного з військовослужбовців, які брали участь у агресії проти України, поховали чуже тіло, видавши його за свого сина.

На такий крок батьки військового РФ пішли заради отримання грошей від держави на похорон. Про це в ефірі каналу FreeДом розповів російський журналіст Тимур Олевський.

Він уточнив, що врешті-решт з'ясувалося, що "похований" родичам військовий РФ весь цей час перебував у полоні ЗСУ.

У той же час визнавати факт жахливої помилки батьки військового РФ не поспішають, адже в такому випадку їм доведеться повернути "гробові".

Журналіст не виключив, що отримані гроші родичі рашиста вже могли витратити на покупку жаданої Лади.

Олевський додав, що про цю дику історію стало відомо після того, як до пошуків свого брата підключилася сестра військового РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідували 24-річного російського лейтенанта Єгора Кадочникова з Хакасії.

Як пише засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, що молодий загарбник за рік служби зумів накопичити на"Ладу".

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