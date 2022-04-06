Волонтер детально описав три сценарії подальшої війни України проти Росії

Підбита російська техніка / УНІАН

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді дав прогноз з приводу подальшого розвитку україно-російської війни.

"Песимістичний сценарій передбачає нав'язування нам Заходом миру з Росією. Цей сценарій означатиме продовження війни, ще страшнішої, ніж зараз, причому в найкоротші терміни, а також втрату Україною суверенітету, свободи і цілісності", - говорить він.

На думку Касьянова, оптимістичний сценарій-якщо в РФ почнуться широкомасштабні протести.

"Оптимістичний сценарій передбачає, що прокинеться здорова частина російського суспільства, набереться сміливості вийти на вулиці, зміниться парадигма російської свідомості, і в Росії зміниться влада. Не виключено, що це відбудеться в результаті війни, як це сталося в 1917 році", - говорить він.

І реалістичний сценарій-те, що ЗСУ здолає армію окупантів в ході важкої і кровопролитної війни.

"Реалістичний сценарій полягає в тому, що ми погонимо орків далі і змусимо їх піти з нашої країни. Ми послабимо Росію настільки, що переговори ми будемо вести не просто з позиції сили, а на правах народу, який переміг зло. Ми не будемо торгувати Донбасом або Кримом. Ми не будемо торгуватися про прокачування газу. Ми не будемо навіть обговорювати питання вступу України до НАТО. (Хоча, чесно кажучи, я сам проти НАТО і вважаю його розпаленою організацією, а також переконаний, що Україні ніяке НАТО не треба – ми самі кого завгодно захистимо, себе вже точно)", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше 2 квітня заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що сили оборони України вибили окупантів з Київської області і повністю зачистили Регіон від ворожих військових підрозділів. Тепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко попросив киян поки не повертатися в місто, тому що все ще є досить високий ризик померти.

"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи", - сказав він.