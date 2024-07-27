Блокада 5-ї в разі нападу на НАТО: названо сценарій дій США

Ніхто не може гарантувати, що, наприклад, Угорщина або Словаччина не заблокують застосування п'ятої статті Північноатлантичного альянсу, вважає Юрій Романюк.

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США за потреби застосують усі потрібні заходи проти агресора - експерт / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usarmy, nato.int

За всі 75 років свого існування НАТО не застосовувало 5-ту статтю про колективну безпеку під час військових конфліктів. Ймовірно, у разі прецеденту її запуск могли б заблокувати деякі країни, такі як, наприклад, Угорщина чи Словаччина. Втім, США не звертатимуть увагу на ситуацію та застосують усі необхідні механізми. Про це заявив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

У своїй колонці на Главреді він розповів про те, що під час військових конфліктів Захід п'яту статтю НАТО так і не застосував. Вона застосовувалася під час терактів у США 2001 року, але тоді Штати самі виконували всі завдання з відбиття терористичної загрози.

"Реальне застосування 5-ї статті НАТО за всі 75 років існування блоку було лише одного разу – 11 вересня 2001 року, коли сталися терористичні акти у США. Але за фактом це не можна назвати запуском статті, тому що американські війська не були приведені до режиму повної бойової готовності із застосуванням зброї. Саму зброю фактично ніхто не використовував. Америка самостійно вирішувала всі завдання щодо відновлення безпеки.

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П'ята стаття не використовувалась у ситуаціях військових конфліктів, таких, як, наприклад, війна Росії проти України. Її не застосовували і під час подій у Югославії, тоді взагалі багато країн НАТО відмовилися брати участь у цій операції, - вважає Романюк.

Що робитимуть США, якщо в НАТО заблокують 5-ту статтю

За словами експерта, складно сказати, як п'ята стаття працюватиме в реальності. Деякі країни можуть заблокувати її запуск. Але Сполучені Штати в такій ситуації відреагують і реалізують потрібні рішення всупереч блокуванню.

"Тому важко сказати, як працюватиме механізм у практичній площині. Ніхто не може гарантувати, що такі країни, як, наприклад, Словаччина або Угорщина не відмовляться від участі у війні за НАТО. І тоді буде незрозуміло, як застосовувати цю п'яту статтю. Можливий і сценарій, за якого Росія профінансує прихід до влади у певній країні Європи фігури, як, наприклад, Орбан. Якою буде реакція подібного політика? Він усе заблокує. Втім, США навряд чи звертатимуть велику увагу на подібні рішення і все одно застосують все, що потрібно. З'являться і рішення щодо країни, яка все саботує. Всі зрозуміють, що така країна насправді на стороні агресора і лише прикривається своїми страхами", - наголосив Юрій Романюк.

Хто такий Юрій Романюк? Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО". В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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Північноатлантичний альянс запустить 5-ту статтю, якщо РФ і Білорусь нападуть на Сувалкський коридор, вважає Юрій Романюк.

На думку експерта, рішення з цього питання вже ухвалено.

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