Путін буде 'дуже небезпечним': британський генерал назвав рік початку війни РФ з НАТО

Велика Британія повинна підготуватися до можливого збройного конфлікту протягом найближчих трьох років, заявив генерал Ролі Вокер.

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Велика Британія повинна підготуватися до війни протягом трьох років / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, army.mod.uk, ua.depositphotos.com

Велика Британія має підготуватися до війни протягом трьох років. Загроза для країни надходить з боку чотирьох країн - Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Про це заявив командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер, пише Sky News.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін буде "дуже і дуже небезпечним", коли вийде з війни в Україні. Лідер кремля прагнутиме відплати від західних країн, які підтримують Україну. Це може статися незалежно від того, виграє чи програє Росія.

"Суть у тому, що коли ви думаєте, що вони (росіяни - Главред) занепали духом, вони з ревом повернуться, щоб помститися", - зазначив Вокер. відео дня

Генерал також звернув увагу на можливе вторгнення Китаю на Тайвань, наміри Ірану створити ядерну зброю та загрозу з боку Північної Кореї. Він підкреслив, що всі ці чотири країни налагоджують співпрацю, обмінюючись зброєю та технологіями.

"От чому до 2027-2028 років це зближення може досягти свого роду єдності і ваша здатність впоратися з ними окремо - з конкретною кризою, яка може бути врегульована за допомогою системи, яка базується на правилах, я думаю, значно зменшиться", - зазначив Вокер.

Командувач ЗС Британії уточнив, що його країна наразі "не перебуває на неминучому шляху до війни". Проте британським військам потрібно терміново відновити свою здатність стримувати майбутні війни за допомогою надійної бойової потужності.

"У нас є достатньо часу, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування", - додав Вокер.

Що відомо про Ролі Вокера? Генерал сер Чарльз Роланд Вінсент Вокер (народився 14 травня 1970) — старший офіцер британської армії, який служив заступником начальника штабу оборони з квітня 2021 до червня 2024. 15 червня 2024 року він став начальником Генерального штабу, професійним керівником британської армії, пише Вікіпедія.

Війна з РФ з країнами-членами НАТО - що відомо

Нагадаємо, чиновники та генерали країн НАТО неодноразово попереджали про можливість нападу Росії на Альянс. Вони також озвучували свої прогнози щодо цієї загрози.

Німеччина активно готується до можливої агресії Росії проти країн НАТО. За словами генерального інспектора збройних сил Карстена Бройера, Німеччина планує збільшити чисельність своїх військових до 1,5 мільйона протягом 5-8 років. Оптимальні умови для нападу РФ на НАТО можуть скластися у 2029 році.

Як повідомляв Главред, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк підкреслив, що в Альянсі існує консенсус щодо застосування 5-ї статті у випадку атаки на Сувалкський коридор, що є найбільш імовірним сценарієм агресії проти країн Балтії та Польщі.

Крім цього, у Росії немає шансів у війні з НАТО, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, у конвенційній війні російським окупантам нічого надати Альянсу.

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