Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

Адвокат сім'ї просить суд викликати 16 представників державних органів в якості свідків.
Сім'я покійної 6-річної Мирослави Третяк зі Старого Салтова Харківської області, яку нібито вбив 13-річний підліток, вимагає від державних органів влади моральну компенсацію в сумі 100 млн грн.
Як повідомляє "Суспільне", правозахисник сім'ї покійної дівчинки Артем Донець заявив, що крім цього, сім'я подала позови і щодо близьких підозрюваного у вбивстві.
Родичі маленької Мирослави висунули звинувачення в бік влади в бездіяльності, яке, на їхню думку, і стало причиною трагедії. Претензії пред'явлені місцевим органам самоврядування, поліцейським, педагогам і соціальним службам.
Близькі вбитої дівчинки кажуть, що представники державних органів ще з 2016 знали про девіантну поведінку підозрюваного у вбивстві, але не вжили жодних заходів.
"Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблений журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менш відповідальні за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", - сказав Донець.
У зв'язку з цим, адвокат просить суд викликати, 16 представників державних органів, як свідків.
Вбивство 6-річної Мирослави Третяк
У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів.
Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки
"З урахуванням отриманих в ході попереднього розслідування доказів, визначена остаточна кваліфікація дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі згвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки ) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі Нацполіції в Харківській області.
Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їх наслідки.