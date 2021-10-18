Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

Батьки дівчинки звинувачують у всьому представників державних органів / Фото Нацполіції

Сім'я покійної 6-річної Мирослави Третяк зі Старого Салтова Харківської області, яку нібито вбив 13-річний підліток, вимагає від державних органів влади моральну компенсацію в сумі 100 млн грн.

Як повідомляє "Суспільне", правозахисник сім'ї покійної дівчинки Артем Донець заявив, що крім цього, сім'я подала позови і щодо близьких підозрюваного у вбивстві.

Родичі маленької Мирослави висунули звинувачення в бік влади в бездіяльності, яке, на їхню думку, і стало причиною трагедії. Претензії пред'явлені місцевим органам самоврядування, поліцейським, педагогам і соціальним службам.

Близькі вбитої дівчинки кажуть, що представники державних органів ще з 2016 знали про девіантну поведінку підозрюваного у вбивстві, але не вжили жодних заходів.

"Все те, що вони робили, було на папері: проведено співбесіду, сплановані заходи, розроблений журнал. А насправді вони нічого не робили. Вони не менш відповідальні за загибель цієї дівчинки, ніж цей хлопець", - сказав Донець.

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У зв'язку з цим, адвокат просить суд викликати, 16 представників державних органів, як свідків.

Вбивство 6-річної Мирослави Третяк

У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів.

Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки

"З урахуванням отриманих в ході попереднього розслідування доказів, визначена остаточна кваліфікація дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі згвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки ) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі Нацполіції в Харківській області.

Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їх наслідки.