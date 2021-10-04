"Я не знаю, чи це людина": мати вбитої Мирослави Третяк хоче довічного для душогуба її доньки

Жінка розповіла, що знає як стався страшний злочин.
Мати шестирічної Мирослави Третяк, у вбивстві якої підозрюють її 13-річного сусіда, висловилася про результати досудового розслідування.
Примусові заходи виховного характеру для підлітка будуть недостатніми, заявила Тетяна Третяк у коментарі "Суспільному".
За її словами, їй відомі всі деталі справи, але до початку її розгляду в суді вона не буде їх розголошувати.
"Хочу, щоб його покарали так, як він мою дитину покарав - невідомо за що. Її нема за що карати. Він сильно над нею поглумився. Якщо людина робила це свідомо, то я не знаю, чи людина це. Хочу, щоб його посадили довічно, щоб він з в'язниці не вийшов. Я знаю, що і як було, але до суду нічого не скажу", - розповіла жінка.
Читайте такжеВбивство 6 - річної Мирослави Третяк на Харківщині: у резонансній справі поставили крапкуЗа її словами, з родиною підлітка, якого підозрюють у вбивстві, сім'я Третяк не спілкувалася.
"Мама хлопця приїжджає, як щур. Приїжджає з охороною, її охороняють, бояться самосуду", - каже Тетяна.
Тетяна каже, що кожен день думає про свою доньку.
"Я кожен день плачу. Навіть відпустку взяла, щоб, можливо, трохи оговтатися, хоча мені навіть так гірше. Це ніколи не забудеться", - поділилася мати Мирослави.
Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: справу направлено до суду
У Харківській області правоохоронці завершили досудове розслідування у справі резонансного вбивства 6-річної мешканки селища Старий Салтів.
Справу передали до суду, а винним у злочині вважають 13-річного сусіда вбитої дівчинки
"З урахуванням отриманих в ході попереднього розслідування доказів, визначена остаточна кваліфікація дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 і ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі згвалтуванням, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі Нацполіції в Харківській області.
Підліток пройшов судові психіатричну та психологічну експертизи, всього проведено 68 судових експертиз. За висновком досліджень встановлено, що він усвідомлював свої дії та їх наслідки.