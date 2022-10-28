Блекаут у Києві: Кличко назвав терміни відновлення енергосистеми

Дефіцит електроенергії в Києві - до 50% / Wikipedia

Дефіцит електроенергії у Києві, викликаний обстрілами окупантами РФ, може бути усунутий фахівцями Укренерго за 2-3 тижні, якщо не буде надзвичайних подій, заявив мер Києва Віталій Кличко.

В ефірі національного марафону він пояснив, що у зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50 відсотків – система енергозабезпечення столиці працює в екстреному режимі.

"Отже, електропостачання тимчасово вимикається у всіх районах столиці. Якщо не буде форс-мажорних обставин, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, викликаний атаками російських варварів на об'єкти критичної інфраструктури", - пояснив мер Києва.

Він зазначив, що місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили автобусами. При цьому метрополітен місто зупиняти не збирається.

"Ризик великого блекаута, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків і ще більш масштабного відключення, є. Тому дуже важливо економити, щоб цього не сталося", – сказав Кличко.

Він додав, що Київ отримав нове ППО, яке має захистити столицю від дронів-камікадзе.

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищене. Сподіваємося, що атак і провокацій з дронами камікадзе вже не буде відбуватися", - резюмував мер Києва.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення електроенергії віднедавна інженерами чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні.

У свою чергу в компанії ДТЕК заявили - графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Він каже, що тривалість відключення світла може зрости до шести годин.

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