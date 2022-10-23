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У Києві знову використовують віялові відключення світла

23 жовтня 2022, 12:51

Як кажуть представники "Київських електромереж", за розпорядженням НЕК Укренерго в Києві 23 жовтня відбуватимуться відключення електроенергії.

Світло, відключення
У Києві знову використовують віялові відключення світла / https://ua.depositphotos.com

У неділю, 23 жовтня, в столиці України відбудуться вимушені віялові відключення електроенергія. Таке повідомлення було опубліковано співробітниками пресслужби компанії ДТЕК " Київські електромережі".

Як кажуть її представники, за розпорядженням НЕК Укренерго в Києві відбуватимуться стабілізаційні відключення електроенергії.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", - заявили вони.

Крім того, говориться ‒ компанія ДТЕК "Київські електромережі" про час і тривалість можливих відключень і відновлення поставок світла буде повідомляти додатково на сайті і своїх сторінках в соцмережах.

Дізнатися час відключення за конкретною адресою можна по такому гіперпосиланню.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина - ракетні удари Росії, через які пошкоджені об'єкти критичної енергоінфраструктури.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого.Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - Главред)", - сказав чиновник.

Інші новини:

відключення новини України електроенергія
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