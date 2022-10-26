Віялові відключення світла в Україні: у Зеленського заявили про підготовку "зрозумілого" графіка

Графік відключення світла в Україні має створювати якомога менше дискомфорту - Тимошенко / Колаж УНІАН, Вікіпедія, Офіс президента

В Україні незабаром повинен з'явитися "більш зрозумілий для споживачів" графік віялових відключень електроенергії. Влада має намір звернути особливу увагу на потреби підприємств критичної інфраструктури і оборони. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що керівництво держави працює над тим, щоб графік відключення світла став більш зрозумілим для споживачів.

"Працюємо над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Такий графік повинен стати більш зрозумілим для споживачів, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо за сьогоднішніх обставин", - сказав чиновник.

Також Кирило Тимошенко підкреслив, що влада має намір особливо враховувати потреби в електроенергії підприємств критичної інфраструктури та оборонного комплексу.

Планові відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявляв, що Україні слід готуватися до відключень електрики, водопостачання та опалення.

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"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергію, так і водопостачання або теплопостачання (можуть відключати, - ред.)", - пояснив ситуацію Тимошенко.

В Укренерго розповіли про те, що українці прислухалися до прохань економити електроенергію, але не у всіх областях.

Фахівці зафіксували підвищений рівень використання електрики в пікові періоди - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23 вечора. Через це українцям слід чекати на обмеження на постачання електропостачання.

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