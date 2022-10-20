У Харківській, Сумській та Полтавській областях оголосили про віялові відключення електроенергії

Віялові відключення світла в Україні оголосили в трьох областях / Колаж ua.depositphotos.com

У трьох регіонах України – Харківський, Сумській та Полтавській областях – 20 жовтня почалися віялові відключення світла. Таке рішення обумовлене різким зростанням споживання електроенергії. Коли і на якій вулиці відключатимуть світло, визначать обленерго. Про це заявили в національній енергетичній компанії Укренерго.

Як повідомили в пресслужбі Укренерго, у четвер, 20 жовтня, на Харківщині, Сумщині та Полтавщині впроваджуються віялові відключення світла.

"Диспетчерський центр "Укренерго" змушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській областях", - зазначено в повідомленні.

У компанії пояснили, що віялові відключення електроенергії у вищевказаних регіонах пов'язані з різким зростанням рівня її споживання.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільних мереж (обленерго)", - підкреслили в Укренерго.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина - ракетні удари Росії, через які пошкоджені об'єкти критичної енергоінфраструктури.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - сказав чиновник.

Радник міністра енергетики Олександр Харченко сказав, що 19 і 20 жовтня в регіонах України можуть тимчасово відключати електроенергію. У зв'язку з обстрілами країни-окупанта РФ пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Відключати світло будуть для того, щоб спростити фахівцям роботу з відновлення інфраструктурних об'єктів.

В Офісі президента заявили, що 20 жовтня по всій Україні будуть тимчасові відключення світла. Щоб уникнути подальших віялових відключень українців закликали знизити споживання електроенергії з 07:00 до 23:00.

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