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Завтра Київ може вийти на планові графіки відключення світла - Кличко

26 листопада 2022, 13:00

Ще чверть жителів столиці перебувають без електропостачання, розповів мер Києва.

Кличко
Віталій Кличко розповів про відновлення електропостачання в Києві / УНІАН, скріншот

Уже з неділі, 27 листопада, Київ може вийти на планові графіки відключення електроенергії, заявив мер Віталій Кличко.

За його даними, ще чверть жителів столиці перебувають без електропостачання. Про це мер Києва повідомив в ефірі ТРК Києва.

"Міська влада робить все, що можливо, щоб повернути сервіси для киян. Щоб тепло, вода, електропостачання були в кожному будинку. Майже всі будинки Києва з теплопостачанням, найближчим часом ця цифра буде повною", - підкреслив він.

Разом з тим мер Києва висловив надію, що вже завтра місто зможе вийти на планові графіки відключення.

"Вода є у всьому місті. Ситуація вже набагато краща. Понад три тисячі працівників комунальних служб працювали цілодобово", - додав Кличко.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено майже 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив потрапляння в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю зупинилося постачання води.

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новини Києва Віталій Кличко відключення війна Росії та України електроенергія
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