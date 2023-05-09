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Велика Британія готується відправити в Україну ракети дальністю до 300 км - The Washington Post

Анна Ярославська
9 травня 2023, 09:56 оновлено 9 травня, 10:21
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Терміни поставки, тип або кількість майбутнього озброєння поки не уточнюється. Остаточне рішення ще не ухвалено.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський
Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності, сказав Ріші Сунак / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

Велика Британія ймовірно готова надати Києву ракети великої дальності, які відмовляється надавати адміністрація президента США Джо Байдена.

В опублікованому 2 травня Міжнародним фондом для закупівлі зброї для України повідомленні Міністерство оборони Сполученого Королівства висловило зацікавленість у наданні боєприпасів, здатних завдавати ударів дальністю до 300 кілометрів, пише The Washington Post.

Британський чиновник відмовився підтвердити WP терміни поставки, тип або кількість майбутнього озброєння. За його словами, остаточне рішення не ухвалено. Однак це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія почала надавати Україні озброєння, що за характеристиками відповідає крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

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Storm Shadows може бути встановлена на українські реактивні літаки радянського виробництва й досягати території Росії.

"Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності", — нагадують журналісти слова британського прем'єр-міністра Ріші Сунака на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.

Україна давно просила західні країни надати ракети більшої дальності. Офіційний Київ каже, що така зброя може змінити хід війни, дозволивши Силам оборони України націлюватися на російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів і пального в глибині в окупованого Криму і територій на сході країни, захоплених окупантами.

"Якби ми могли завдати удару на відстані до 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечити оборону і була б змушена програти. Україна готова надати будь-які гарантії того, що ваша зброя не буде задіяна в нападах на територію Росії", — заявив на початку цього року міністр оборони України Олексій Резніков.

Як відомо, ракетний комплекс HIMARS, який США надали Україні, також має можливість запускати боєприпас з дальністю дії до 300 кілометрів. Але адміністрація Байдена вперто відмовляється постачати цю зброю Україні. Офіційні особи Пентагону, крім побоювань ескалації конфлікту, посилаються на нестачу запасів в арсеналах США.

Військова допомога для України

В кінці квітня на сайті Міністерства оборони Великої Британії повідомлялося про новий пакет військової допомоги для України. Лондон планує закупити зброю великої дальності для ЗСУ. У рамках фонду підтримки України українська армія може отримати далекобійні ракети з дальністю від 100 до 300 км, засоби протиповітряної оборони та обладнання для подолання мінних полів.

5 травня Кірбі зазначив, що США націлені на продовження військової підтримки України і зараз велику увагу приділяють забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

9 травня Сполучені Штати Америки повинні оголосити про новий пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів для посилення протиповітряної оборони. За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди і ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK.

Крім того, в пакет військової допомоги увійдуть ракети, супутникові знімки і фінансування поточного обслуговування і запасних частин для різної техніки.

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