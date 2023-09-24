'Під прицілом': у ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму

Країна-агресорка Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Росіяни можуть перебазувати авіацію з Криму / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: Google maps

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти можуть перебазувати свою авіацію з Криму, через загрозу їх аеродромам.

Ігнат зазначив в ефірі телемарафону "Єдині новини", що в окупованому Криму 5 летовищ, які окупанти використовують для різних завдань. Варто розуміти, що авіація - дуже мобільний рід військ. Тож загарбники можуть робити це з інших аеродромів.

У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну. Вони розташовані на різних відстанях та напрямках. Зокрема, на території Білорусі, Росії і безпосередньо на окупованому півострові.

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"Якщо є загроза аеродромам, якщо туди дістають українські крилаті ракети, я маю на увазі зараз Крим, то відповідно може бути перебазування авіації на інші аеродроми", - додав Ігнат.

Він також зазначив, що Росія, ймовірно буде робити це, розуміючи, що уже аеродром Саки та інші, зокрема, Бельбек, знаходяться під прицілом.

"Росія вже вдавалася до такої тактики - розосередження авіації, коли і Рязань, і Енгельс були дещо "забавовнені". Вони розосереджували свої Ту-95, аж на Далекий Схід відправляли", - підсумував речник.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, що влада закликала українців виїхати з Криму. Українцям краще перечекати звільнення тимчасово окупованого агресором Росією Кримського півострова на інших територіях, сказала Ірина Верещук.

У Криму повідомляють про потужні вибухи. Вибухи були чутні в районі мису Фіолент і Балаклави в Севастополі. За попередніми даними, на Фіолент прилетіла ракета.

Тарнавський повідомив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ. Дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою, каже Тарнавський.

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