Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУ

ЗСУ просуваються на Донбасі / 93-тя ОМБр Холодний Яр

В районі Бахмута Донецької області бійці Збройних сил України відкинули російських окупантів на 2 кілометри.

Про просування української армії на Донбасі повідомляється в Twitter-акаунті Visegrád 24.

Уточнюється, що ударами ЗСУ окупантів вибили зі східних околиць Бахмута – з позицій на асфальтному заводі.

Також зазначається, що окупантам знадобилося 2 місяці боротьби за ці 2 км, а втратили вони за 48 годин.

/ @visegrad24

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в районі Донбасу.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Раньше сили оборони України звільнили два села на Донеччині.

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