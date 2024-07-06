Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму

Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі, а всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені, каже Неїжпапа.

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Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики, а вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги. Про це заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Зокрема він відповів на питання про те, чи вважає реалістичною метою захід українських кораблів до Севастополя.

"Це як у російській пісні - "я знаю то, что невозможно возможно". Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти", - сказав командувач. відео дня

Однак, за його словами, щоб звільнити Крим, необхідно знищити Керченський міст.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах (забезпечує військові поставки, - ред.), які були у 2022 році, тому що він був вражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ", - підкреслив Неїжпапа.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нагадаємо, на думку глави ГУР, балістичні ракети ATACMS зможуть знищити міст. А ті, хто вважає, що ракети слабенькі для цього, помиляються.

Кримський міст зараз вкрай вразливий. Вже всім зрозуміло, що він приречений та навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкту, хіба знову підключить пропаганду, щоб замилити очі росіянам від власної ганьби. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

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