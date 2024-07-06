УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму

Марія Николишин
6 липня 2024, 15:27
69
Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі, а всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені, каже Неїжпапа.
Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму
Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, deepstatemap

Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики, а вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги. Про це заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Зокрема він відповів на питання про те, чи вважає реалістичною метою захід українських кораблів до Севастополя.

"Це як у російській пісні - "я знаю то, что невозможно возможно". Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти", - сказав командувач.

відео дня

Однак, за його словами, щоб звільнити Крим, необхідно знищити Керченський міст.

"Кримський міст - це логістичний ланцюг, який працює на агресорі. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах (забезпечує військові поставки, - ред.), які були у 2022 році, тому що він був вражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ", - підкреслив Неїжпапа.

Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Удари по Кримському мосту - останні новини

Нагадаємо, на думку глави ГУР, балістичні ракети ATACMS зможуть знищити міст. А ті, хто вважає, що ракети слабенькі для цього, помиляються.

Кримський міст зараз вкрай вразливий. Вже всім зрозуміло, що він приречений та навряд чи переживе 2024 рік. І країна-агресор Росія навряд чи зможе відповісти щось на ліквідацію цього об'єкту, хіба знову підключить пропаганду, щоб замилити очі росіянам від власної ганьби. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ - потрібно діяти на випередження потенційних небезпек.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Кримський міст новини Криму деокупація Криму
Реклама

Головне за день

У Байдена розповіли про підготовку зустрічі із Зеленським і назвали ймовірні терміни

У Байдена розповіли про підготовку зустрічі із Зеленським і назвали ймовірні терміни

15:55 Світ
Путін готовий вести переговори про мир: Столтенберг здивував заявою

Путін готовий вести переговори про мир: Столтенберг здивував заявою

15:01 Україна
Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен

Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен

14:47 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм 38141

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямок? 17230

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямок?

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж 3776

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі 3557

Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі

Останні новини

16:34

Військовий розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка

15:55

У Байдена розповіли про підготовку зустрічі із Зеленським і назвали ймовірні терміни

15:54

В один голос сказали "так": Інна Мірошниченко розповіла про перше побачення з донькою Ангеліною

15:43

Хто робить дірки на капусті: бабусині копійчані засоби врятують урожай від шкідників

15:27

Ми повинні дійти до кінця: в ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
15:01

Путін готовий вести переговори про мир: Столтенберг здивував заявою

14:47

Україні заборонять бити зброєю Франції по РФ: гучна заява Ле Пен

14:26

Втрати росіян на фронті величезні: нові даніПогляд

14:23

Не оцет і не хлор: простий засіб з аптеки позбавить запаху котячої сечіВідео

Реклама
14:11

"Позорище": Лоліта з'явилася в новому образі, який висміяли в мережі

13:40

Бояться "ударного кулака" ЗСУ: РФ нарощує оборонні позиції в Криму - АТЕШФото

13:38

Українцям несподівано змінили графік: у які години чекати на відключення світла 6 липня

13:22

Меган Маркл перебуває під сильним тиском через свій бізнес

12:58

Для чого люди загортають ключ від автомобіля в фольгу: відповідь здивує багатьох

12:51

Чим підгодувати троянди, щоб вони рясно цвіли: названо найкраще добривоВідео

12:48

У країні НАТО запропонували розпочати "мирні переговори" між Україною та РФ – деталі

12:44

ЗСУ перехопили тактичну ініціативу: командир батальйону розкрив ситуацію на Харківщині

12:11

"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

12:08

Альона Вінницька розповіла, чому розлучалася з чоловіком і чим це закінчилося

11:46

ГУР потужно вдарило по важливих об'єктах окупантів: названо втрати РФ

Реклама
11:27

Табу для спальні: де ніколи не можна ставити ліжко

11:17

Графіки відключень скасували на кілька годин: коли українці будуть зі світлом

10:59

Армія РФ прорвалась на Донеччині: в ISW розкрили небезпечні напрямки

10:37

"Я той хлопець, який зупинив Путіна": Байден здивував заявою після дебатів

10:12

Церковне свято 7 липня: що не можна робити у день Усіх святих землі Української

09:41

17 липня зміняться правила виїзду з України для чоловіків: які нові вимоги

09:14

Чому абрикос не родить: садівник розповів, що обов'язково потрібно зробити влітку

08:54

Лунали потужні вибухи на Сумщині: РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі

08:42

Закінчення війни зі знищенням державності: в ISW назвали план Путіна

07:44

Одразу три райони: Краснодарський край РФ атакували безпілотники – що відомо

05:06

Путін озвучив жорстку вимогу щодо захоплення нових територій України - Маломуж

04:30

Зможуть відгадати тільки генії: потрібно знайти сову за 7 секунд

04:00

Найняла охорону: Алла Пугачова терміново залишає Ізраїль - що сталося

03:40

Бої за Часів Яр: несподіваний прогноз після відходу ЗСУ

03:15

Чому не можна мити машину до 17:00: знають лише найкмітливіші автомобілісти

02:45

"Можливо, війна наближається до кінця": професор здивував прогнозом

02:05

Дружина тяжкохворого Вілліса показала рідкісні фото їхніх доньок

01:34

Як перевірити спостережливість: потрібно знайти 6 відмінностей за 23 секунди

01:10

Вони забрали будинок: російські окупанти вкрали будинок Джамали в Криму

00:36

Не написав наступну книгу: на війні загинув український письменник

Реклама
00:12

У міс Москва відібрали корону просто на сцені

00:05

Росія розпочала операцію "Мир": у ЦПД попередили про "таємні переговори"

05 липня, п'ятниця
23:37

Ірина Білик видала секрет свого молодшого сина і поділилася рідкісним фото

23:03

Без водяної бані: що буде, якщо не стерилізувати банки - відповідь неочевиднаВідео

23:03

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

22:51

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:38

Путіністка Лоліта Мілявська в страху замкнулася вдома - що сталося

22:08

"Побої та погрози": Анна Семенович забрала одруженого чоловіка із сім'ї

21:54

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

21:43

Четверо загиблих і понад 20 поранених: росіяни безжально обстріляли Донецьку область

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти