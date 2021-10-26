Без щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіх

Карантинні обмеження запропонували посилити / УНІАН

У Дніпрі міська рада запропонувала заборонити пасажирам без сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19 користуватися громадським транспортом. Таку пропозицію має розглянути комісія з техногенно-екологічної безпеки.

Мерія підготувала проект відповідного рішення і передала його на розгляд комісії, пише видання gorod.dp.

Персонал електротранспорту і метро в Дніпрі практично повністю вакцинований - щеплення отримали 97% водіїв, а 2% не можуть вакцинуватися через протипоказання. Серед водіїв автобусів щеплення від COVID-19 отримали 75% працівників.

Слідом за введенням режиму проїзду в міському транспорті за сертифікатами вакцинації будуть введені й обмеження по проїзду пасажирів пільгових категорій.

Транспорт - тільки для вакцинованих: ситуація в Києві

У Київській міській державній адміністрації заявили, що після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані від COVID точно зможуть користуватися громадським транспортам .

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Заступник голови КМДА не виключила, що карантинні обмеження стосуватимуться невакцинованих громадян.

читайте такожВиживає один з десяти: моторошні фото реанімації на Закарпатті"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

Запорізька область: в громадський транспорт тільки з сертифікатом або тестом

В Запорізькій області з понеділка, 25 жовтня, набули чинності посилені правила пасажирських перевезень у напрямку міжміських та приміських маршрутів. Водії регулярних і нерегулярних маршрутів повинні бути на 100% вакциновані від коронавірусу.

Пасажирів пускатимуть в салони поїздів і автобусів тільки при наявності сертифіката про одну або дві дози щеплення, або негативного тесту на COVID-19.

Варто нагадати, що станом на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Померли 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від коронавірусної інфекції.