В Укрзалізниці пояснили, кого пускатимуть у потяги з 21 жовтня / УНІАН

Оскільки з четверга, 21 жовтня, в Україні набирають чинності нові карантинні обмеження, які викликані черговим витком захворювання коронавірусною інфекцією. Прес-служба держкомпанії "Укрзалізниця"в офіційному Telegram-каналі роз'яснила деякі моменти для пасажирів.

Зокрема, для посадки в поїзд не можна використовувати інформацію про проведення вакцинації в державній медичній системи HELSI. Підійде лише сертифікат про вакцинацію - або паперовий, або створений в додатку "Дія".

Крім того, для посадки в поїзд пасажир може показати провіднику міжнародний COVID-сертифікат або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу.

Далі-перевірку всього пакету вищевказаних документів при посадці на швидкісні поїзди "Інтерсіті+" буде в обов'язковому порядку проводитися стюардами.

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Нагадаємо, 11 жовтня Кабмін у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю коронавірусом в Україні змінив правила пасажирських перевезень. З 21 жовтня робота міжобласного транспорту в регіони жовтої, помаранчевої і червоної зон дозволені тільки в разі наявності у водіїв, екіпажів і пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус.

Нові правила не застосовуватимуться до міського транспорту та перевезень пасажирів у межах однієї області. Відповідальність за дотриманням нових правил покладається на перевізників.