Транспорт - тільки для вакцинованих: у КМДА пояснили, до чого готуватися

У Києві можуть посилити умови роботи громадського транспорту / УНІАН

У Київській міській державній адміністрації прокоментували ймовірність посилення карантинних умов функціонування громадського транспорту для громадян без вакцини від коронавірусу.

Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані від COVID точно зможуть користуватися громадським транспортам. Про це вона розповіла в ході брифінгу, який транслювався в Facebook КМДА.

"Ті, хто вакцинований двома дозами зможуть, вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила вона.

Разом з тим заступник голови КМДА не виключила, що карантинні обмеження стосуватимуться невакцинованих громадян.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

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