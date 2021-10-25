Автобуси та поїзди – з сертифікатом або тестом: нові правила карантину на Запоріжчині з 25 жовтня

На Запоріжчині для поїздок в передмістя і за межі області знадобляться COVID-документи / УНІАН

У Запорізькій області з понеділка, 25 жовтня, набирають чинності посилені правила пасажирських перевезень у напрямку міжміських та приміських маршрутів. Водії регулярних і нерегулярних маршрутів повинні бути на 100% вакциновані від коронавірусу. Пасажирів пускатимуть до салонів поїздів та автобусів тільки за наявності сертифіката про одну або дві дози щеплення, або негативного тесту на COVID-19.

Згідно з інформацією пресслужби Запорізької обладміністрації, такі правила були впроваджені за підсумками засідання регіональної комісії ТЕБ і НС у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в області.читайте такожНові зони карантину в Україні з 24 жовтня: "жовтими" залишилися тільки чотири регіони

Таким чином, з 25 жовтня перевізник повинен контролювати, щоб на маршрути виходили водії, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу (два щеплення). Водії повинні будуть стежити за тим, щоб пасажири в салоні дотримувалися соціальної дистанції і масочного режиму. Салон транспорту не повинен бути заповнений на 100%.

До поїздів і автобусів пускатимуть пасажирів тільки з сертифікатами вакцинації, в яких зазначено, що людина зробила одне або два щеплення від коронавірусу. Альтернативним варіантом є надання негативного тесту на COVID-19. Правила поширюються на міжміські та приміські маршрути (мова йде і про внутрішньообласні поїздки)

Нові правила пасажирських перевезень у Запоріжжі з 25 жовтня

У всіх пасажирів, які їдуть до інших міст або по області (крім неповнолітніх), повинен бути при собі сертифікат вакцинації від COVID-19, в якому вказано одне або два щеплення від коронавірусу.

Якщо людина не робила щеплення, то можна надати тест на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 або ж ПЛР-тест. Термін дії документа - не більше ніж 72 години до дня поїздки.

Можна надати й довідку про те, що людина перехворіла на коронавірус. Документ повинен бути підтверджений в застосунку Дія.

Коронавірус в Україні

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов раніше заявляв про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні карантину. Щоб уникнути такого сценарію, на його думку, у вищевказаних регіонах слід посилити профілактичні заходи і прискорити темпи вакцинації.

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Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що локдауну в Україні наразі не буде. Влада має намір точково посилювати карантин в регіонах, де погіршиться епідемічна ситуація.

У Київській міській державній адміністрації підкреслили, що жорсткого карантину у Києві уникнути не вдасться. Однак обмеження діятимуть фактично тільки для тих, хто не вакцинувався від COVID-19.