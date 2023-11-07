Без цього Україна програє: військовий повідомив про важливе рішення для перемоги

Головнокомандувач по суті відкрито визнав, що метою Росії є затягування війни. Водночас, існує ризик зменшення військової допомоги Україні з боку союзників.

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Військовий повідомив про важливе рішення для перемоги / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Ключове завдання Росії - затягнути війну до такого моменту, коли колективний Захід втомиться в Україні допомагати, раптом зміниться світова кон'юнктура або політика Сполучених Штатів і ЄС щодо України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов

За його словами, Путін, напевно, вчиться у китайців, які теж довго чекають.

"При цьому Китай може почати війну зі США за Тайвань. Якщо така війна почнеться, то допомога Україні буде різко зменшена, тому що Сполучені Штати будуть змушені спрямовувати всі свої сили на перемогу у війні", - вказує військовий.

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Він також наголошує на неохідності самим вирішувати свої питання.

"Нам допомагають - чудово, але потрібно кидати всі сили на створення антипутінської коаліції, щоб допомога Україні не зменшувалася, а зростала. Але якщо при цьому ми не займатимемося розвитком свого військового виробництва, мобілізаційних ресурсів (а це не просто мобілізувати людей, а й навчити, підготувати і поставити туди, де вони будуть найефективнішими), то це буде дуже погано для України", - додає Касьяснов.

За його словами, якщо цього не буде зроблено, то ми будемо програвати війну.

"У нас війна не на життя, а на смерть, і немає жодних інших наслідків, крім програшу. Якщо завтра припиниться західна допомога, і в нас не буде своїх боєприпасів, гармат, патронів, рушниць, кулеметів, то чим ми будемо воювати? Про це треба було думати ще в 2014 році або хоча б минулого року, але мало хто про це думає і сьогодні. Усі на щось сподіваються, але багато наших правителів просто тікають за кордон, а нам тут доведеться тут воювати з сокирами і вилами. Нам-то бігти нікуди", - резюмує блогер Юрій Касьянов.

Військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Пентагон скорочує обсяги військової допомоги Україні через нерішучість Конгресу. Вичерпування раніше виділених коштів змушує США коригувати свої дії.

Водночас, США повідомили про виділення нового пакету військової допомоги у розмірі 425 млн доларів, куди, з-поміж іншого, ввійдуть БК до РСЗВ HIMARS та установок ППО NASAMS

Також, Україна може здобути перемогу в кривавій війні, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Проте для цього країні необхідна підтримка своїх західних партнерів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визначив п'ять основних аспектів, які є критичними для України.

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