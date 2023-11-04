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Використовують усі методи: Росія хоче "заморозити" війну в Україні - Подоляк

Юрій Берендій
4 листопада 2023, 20:44
Радник глави Офісу президента зазначив, що Кремль намагається всіма силами затягнути війну. В ОП зазначили, що Росія не гребує жодними методами.
Використовують усі методи: Росія хоче 'заморозити' війну в Україні - Подоляк
Росія хоче "заморозити" війну в Україні - Подоляк / Колаж Главред, фото: УНІАН

Росія намагається досягти паузи в війні з Україною за допомогою блефу, шантажу, масових смертей та пропаганди. Важливо завершити історію сучасної Росії і не дозволити російській еліті виживати за рахунок будь-яких компромісів. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму телеграмі.

Він звернув увагу на те, що періодично хтось із російських офіційних осіб виходить, щоб заявити: "Росію не перемогти на полі бою".

"Роблять це вже 600+ діб поспіль, водночас намагаючись знайти собі нового господаря-гаранта, втрачаючи залишки вчорашньої репутації мілітарного монстра, скуповуючи військову техніку в Ірані/Північній Кореї, відправляючи дедалі більше мобілізованих у м’ясорубку", - наголошує радник глави Офісу президента.

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Михайло Подоляк вказує, що своїми бравурними заявами росіяни маскують страх перед підсумковою обов’язковою відповідальністю.

"Намагаються все-таки розв’язати головне завдання: блефом, шантажем, масовими смертями, пропагандою виторгувати собі... оперативну паузу, перевести війну в "затяжний формат низької інтенсивності". А потім поторгуватися, повернутися до нахабства й ультиматумів, спровокувати ще більше супутніх конфліктів в інших регіонах..." - додає Подоляк.

Він також повідомив, що на даному етапі війни важливо розуміти не допустити будь-якої угоди або компромісу з Росією, оскільки це підтримає нинішній російський режим.

"Важливо на цьому етапі війни (важкому, поза сумнівом) розуміти, що будь-яке закінчення війни несправедливим фіналом, будь-який компроміс із Рф забезпечить виживання нинішній російській (путінській) еліті, яка точно вже не повернеться в законослухняний стан і яка точно продовжить "вбивати" міжнародне право, глобальну стабільність, демократію. Історію нинішньої Росії треба довести до справедливого фіналу...", - резюмує Подоляк.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на фронті дійшла до стратегічної рівноваги, заявив військовослужбовець 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

Водночас, Бен Годжес, колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі, вважає, що думки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що конфлікт перейшов у позиційну стадію, викладені в статті для The Economist, є професійними та відображають розуміння, як працювати в таких умовах від досвідченого військового.

Також, стали відомі нові подробиці удару по окупантах РФ у захопленому Криму у суботу, 4 листопада.

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війна в Україні Михайло Подоляк Офіс президента
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