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Шалені втрати РФ: у травні ворог щодня втрачав тисячу солдатів - NYT

Ангеліна Підвисоцька
28 червня 2024, 00:11
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РФ намагається поповнити особовий склад, щомісяця відправляючи по 30 тисяч нових окупантів на фронт.
Шалені втрати РФ: у травні ворог щодня втрачав тисячу солдатів - NYT
РФ втрачає тисячу окупантів на місяць / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Російські окупанти намагаються просуватися на українському фронті, але при цьому командування не намагається зберегти життя своїх солдатів. РФ щомісяця відправляє на фронт нових солдатів і зазнає величезних втрат. Про це повідомляє The New York Times.

Лише в травні Росія щодня втрачала понад тисячу своїх окупантів убитими або пораненими. Місячні втрати серед особового складу РФ становлять 25-30 тисяч. Приблизно стільки ж людей ворог відправляє на фронт щомісяця. Це давало змогу окупантам постійно атакувати позиції ЗСУ.

"Іноді такий підхід виявився ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що ця тактика була менш успішною цієї весни, оскільки Росія намагалася захопити території поблизу Харкова", - зазначає видання.

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Росії не вдасться уникнути величезних втрат, оскільки командування кидає "на передову" погано підготовлених окупантів. Це обмежує можливості РФ формувати більш боєздатні підрозділи.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті

Як писав Главред, просування Росії застопорилося в Харківській області через величезні втрати в техніці та особовому складі. Українські захисники констатували, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється - росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

Зокрема, втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, проте окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви.

Крім того, десятки окупантів залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Ситуація в місті мінлива. Тривають вуличні бої.

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