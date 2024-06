Російські окупанти намагаються просуватися на українському фронті, але при цьому командування не намагається зберегти життя своїх солдатів. РФ щомісяця відправляє на фронт нових солдатів і зазнає величезних втрат. Про це повідомляє The New York Times.

Лише в травні Росія щодня втрачала понад тисячу своїх окупантів убитими або пораненими. Місячні втрати серед особового складу РФ становлять 25-30 тисяч. Приблизно стільки ж людей ворог відправляє на фронт щомісяця. Це давало змогу окупантам постійно атакувати позиції ЗСУ.

Росії не вдасться уникнути величезних втрат, оскільки командування кидає "на передову" погано підготовлених окупантів. Це обмежує можливості РФ формувати більш боєздатні підрозділи.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.