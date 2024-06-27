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Усі в диму: РФ вдарила по житлових будинках і гуртожитку харківського університету

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2024, 16:19
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Російські окупанти знищили один з корпусів харківського вищого навчального закладу.
удар по Харькову
Росіяни вдарили по університету у Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. Це підтвердили мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що росіяни вдарили по вищому навчальному закладу.

"Ворог знову нищить освітню інфраструктуру міста. Сьогоднішній удар прийшовся по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова", - написав Терехов.

відео дня

Згодом він уточнив, що удар був не по корпусу навчального закладу, а по району житлової забудови. Водночас відомо, що постраждав гуртожиток одного з вишів.

"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані ... Інформації щодо загиблих не надходило", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що росіяни вдарили по Київському району міста.

Пізніше він зазначив, що внаслідок удару все ж таки були пошкоджені корпуси вищого навчального закладу. Вибуховою хвилею було розбито вікна у двох корпусах. У цих приміщеннях постраждалих немає.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

Усі в диму: РФ вдарила по житлових будинках і гуртожитку харківського університету
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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