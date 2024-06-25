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Окупантів знищують масово: в ЗСУ розкрили колосальні втрати РФ біля Часового Яру

Руслана Заклінська
25 червня 2024, 17:03оновлено 25 червня, 17:57
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На Харківському напрямку ворог підтягує додаткові сили, щоб посилити угруповання та перекрити втрати, розповів Назар Волошин.
Окупантів знищують масово: в ЗСУ розкрили колосальні втрати РФ біля Часового Яру
Російські загарбники зазнають значних втрат / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, однак окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Намагається (ворог - Главред) і лізти в лоб, і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", - сказав речник, зазначивши, що під час атак РФ втрачає на цьому напрямку - від 60 до 80 солдат.

На Східному напрямку, за словами Волошина, за тиждень ліквідовано понад 400 окупантів, ще 9 взято в полон. За добу знищено 120 окупантів, а 130 отримали поранення.

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"На Харківському напрямку ворог призупив активні бойові дії, адже Сили оборони доклали там чимало зусиль, зупинивши активне просування і наступ ворога. Для прикладу, за минулу добу там ворог наніс 21 авіаційний удар, 28 ударів дронами-камідзе та понад 330 обстрілів з різних видів озброєння по території саме північного прикордоння і північної Харківщини", - розповів речник.

Волошин наголосив, що на Харківському напрямку росіяни підтягують додаткові сили. Втрати окупантів за минулу добу склали понад 90 осіб вбитими і пораненими, знищено кілька артилерійських систем, БПЛА та близько 20 ворожих укриттів разом з особовим складом.

За його словами, бойові зіткнення тривають в районі Вовчанська. Українські захисники продовжують укріплювати позиції, оборонні рубежі і дають потужну відповідь загарбникам.

"Ворог намагався там потіснити українські підрозділи, але зазнав втрат. За нашою інформацією, окупанти планують приєднувати також додаткові сили. Це підрозділи 9 окремої мотострілеццької бригади 51 армії РФ. Вони також намагатимуться підсили своє угрупування і на Харківському напрямку. Є інформація також, що вони намагатимуться перекинути туди підрозділи морської піхоти 155 бригади", - додав Волошин.

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Нагадаємо, на Харківщині в районі Липців тривають бойові дії, але проривів окупантів немає. Сили Оборони успішно контратакують і поступово відбивають позиції армії РФ. Депутат Харківської міської ради Артем Ревчук розповів, що ЗСУ продовжують зачистку територій.

Також командир артилерійської батареї бригади Нацгвардії "Спартан" Василь Ємельянов повідомив, що на Харківщині ситуація контрольована. Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Липців, залучаючи невеликі піхотні групи, однак Сили оборони успішно протистоять атакам ворога.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України відновили деякі втрачені позиції та контратакувати у місті Вовчанськ Харківської області.

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