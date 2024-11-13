Берлін посилить Київ системами ППО: Зеленський розкрив деталі переговорів із Шольцем

Лідери України та ФРН скоординували кроки щодо забезпечення оборонної та політичної підтримки Києва.

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ФРН передасть Україні ще одну установку IRIS-T / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Olaf Scholz

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої сторони обговорили постачання систем ППО.

"Я розмовляв з Олафом Шольцем і подякував йому за значну двосторонню допомогу Німеччини у сфері оборони та її лідерство в об'єднанні партнерів для підтримки України. Канцлер Шольц підтвердив, що шоста запланована система ППО IRIS-T буде поставлена в Україну до кінця цього року", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Сторони також обговорили постачання систем ППО у 2025 р., а також можливість додаткової допомоги з боку Німеччини у сфері протиповітряної оборони. Крім цього, Зеленський і Шольц скоординували кроки щодо забезпечення "максимально можливої" оборонної та політичної підтримки України.

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"Ми погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" і проведення наступного засідання координаційної групи", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що на саміті G20 у Бразилії має бути презентоване бачення Україною справедливого та міцного миру. Зеленський подякував Німеччині за її готовність підтримати Україну в цих зусиллях.

/ @ZelenskyyUa

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина виділила Україні великий пакет допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP.

Як повідомляв Главред, раніше Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає понад 20 танків Leopard 1 A5 і понад 60 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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Що відомо про IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено в 2014 році, пише Вікіпедія.

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