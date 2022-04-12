"Бери все, що буде там": чоловік з РФ підмовляв сина окупанта красти снасті для риболовлі

Чоловік з РФ підмовляв сина окупанта красти снасті для риболовлі / Вікіпедія

Російські агресори продовжують у масовому порядку регулярно грабувати оселі українців на окупованих територіях. Більш того, періодично нахабство у них досягає пікових значень і телефонують родичам в Росію і консультуються ‒ мовляв, чого б вкрасти ще. Один з таких розмов окупанта-мародера з батьком перехопили і опублікували співробітники Службі безпеки України.

Окупант сказав батькові, що в чужому будинку знайшов кілька коробок з рибальським спорядженням, тому подзвонив в Росію прямо з розграбованого будинку, щоб поцікавитися, що ж вкрасти з будинку "багатого рибалки".

У відповідь батько окупанта порадив "брати все" і"замовив" гачки для вудки.

"Да ладно? Ти знаєш, скільки ті воблери (спеціальні гачки для рибної ловлі – Главред) стоять зараз, які я раніше купував по 800 рублів? Вже по 2 тисячі лежать. Бери все, що буде там, але дивись тільки акуратно. Щоб мародерство вам там не приписали. Це, ніби як трофей, але щоб вас там не фотографував ніхто", ‒ повчає чоловік сина-мародера.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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