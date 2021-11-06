Вагітна жінка загинула під час пожежі в салоні краси в Сумах

У жінки був запис в салон краси на 3 листопада, але з невідомих причин візит перенесли на наступний день. Він став для дівчини останнім.
У Сумах при пожежі у салоні краси загинула 30-річна жінка. Її бездиханне тіло знайшли рятувальники. Але дива не сталося - медикам не вдалося врятувати жінку.
Повідомлення про пожежу на вулиці Герцена в Сумах надійшло о 17.45 у четвер 4 листопада. На місце одразу ж прибули рятувальники. Як розповіли в ДСНС, після прибуття на місце пожежі рятувальники підключилися до апаратів захисту органів дихання і зайшли до будівлі, що палала.
На другому поверсі було виявлено тіло жінки, яку відразу винесли на вулицю і передали медикам. На жаль, врятувати її не вдалося.
Пожежу вдалося локалізувати о 19:23, а повністю її ліквідувати рятувальникам вдалося тільки о 21:06 – через понад 3 години після загоряння.
За даними поліції, жінка загинула через отруєння чадним газом. Правоохоронці підозрюють 72-річного власника будівлі в порушенні вимог пожежного законодавства.
Чоловіка вже затримали. Йому планують повідомити про підозру. Якщо його провину доведуть, власнику може загрожувати від 3 до 8 років за ґратами.
Як повідомляє ТСН, пожежа спалахнула в одній з прибудов – в ній розташована лазня. Далі вже загорілася інша прибудова, де і був салон краси.
Після загоряння 30-річна жінка опинилася у пастці на другому поверсі. Загиблу звали Юлією, вона працювала продавчинею, а її друзі в соцмережах розповіли, що вона була вагітною.
У жінки був запис до салону краси на 3 листопада, але з невідомих причин візит на манікюр перенесли на наступний день. Він став для дівчини останнім.
Разом з нею у пастці опинилася і працівниця салону. Однак на відміну від клієнтки, яка відразу втратила свідомість, та змогла врятуватися, вистрибнувши з вікна.
Раніше в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. Унаслідок пожежі загинули близнюки.
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