У Києво-Печерській лаврі сталася сильна пожежа

Пожежа в Лаврі / соцмережі

У Києві, 4 листопада, на території Києво-Печерської лаври виникла велика пожежа. Рятувальники приступили до ліквідації вогню.

Загорілася майстерня з розпису ікон, яка знаходиться в двоповерховій будівлі площею 800 кв.м, з поширенням на дах.

Один потерпілий переданий бригаді швидкої допомоги.

"Інформація про пожежу на вулиці Лаврській, 9/21 надійшла близько 13:43. На місце події виїхали найближчі загони рятувальників", - відзначили у ДСНС.

До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки.

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Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також в цей день у Дніпрі син знайшов бездиханне тіло свого батька. У покійного була пробита голова.

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