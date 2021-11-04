У Києво-Печерській лаврі сталася сильна пожежа

Одна людина постраждала через пожежу в майстерні.
У Києві, 4 листопада, на території Києво-Печерської лаври виникла велика пожежа. Рятувальники приступили до ліквідації вогню.
Загорілася майстерня з розпису ікон, яка знаходиться в двоповерховій будівлі площею 800 кв.м, з поширенням на дах.
Один потерпілий переданий бригаді швидкої допомоги.
"Інформація про пожежу на вулиці Лаврській, 9/21 надійшла близько 13:43. На місце події виїхали найближчі загони рятувальників", - відзначили у ДСНС.
До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки.
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Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.
Також в цей день у Дніпрі син знайшов бездиханне тіло свого батька. У покійного була пробита голова.
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Автор: Марія Тупік