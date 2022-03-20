Зросла кількість білорусів, які не підтримують участь у війні проти України

Білоруси не підтримують війну в Україні / УНІАН

Кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі-лише 3% громадян за війну в Україні.

За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня по 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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